Bekannter Singer-Songwriter: Musiker Philipp Poisel kommt ins Lahrer Parktheater

Der Musiker spielt im Dezember 2026 im Parktheater. Der Vorverkauf startet bereits am morgigen Freitag.
Aktuell sind seine Konzerte im Rahmen der Adventstour nahezu überall ausverkauft. Auch im nächsten Jahr prägt der Singer-Songwriter Philipp Poisel die Vorweihnachtszeit mit einer Reihe ausgewählter Solo-Auftritte – und dann erstmals auch in Lahr: Am Freitag, 11. Dezember, ist der Künstler, der laut städtischer Pressemitteilung seit Jahren zu den prägendsten Stimmen der deutschen Singer-Songwriter-Szene gehört, um 20 Uhr live und solo im Parktheater zu erleben.