Bekannter Singer-Songwriter: Musiker Philipp Poisel kommt ins Lahrer Parktheater

Aktuell sind seine Konzerte im Rahmen der Adventstour nahezu überall ausverkauft. Auch im nächsten Jahr prägt der Singer-Songwriter Philipp Poisel die Vorweihnachtszeit mit einer Reihe ausgewählter Solo-Auftritte – und dann erstmals auch in Lahr: Am Freitag, 11. Dezember, ist der Künstler, der laut städtischer Pressemitteilung seit Jahren zu den prägendsten Stimmen der deutschen Singer-Songwriter-Szene gehört, um 20 Uhr live und solo im Parktheater zu erleben.

„Unser Ziel ist es, möglichst vielen unterschiedlichen Zielgruppen in der Stadt ein spannendes Angebot zu machen. Mit Philipp Poisel erreichen wir sicherlich auch die jüngeren Musikfans“, wird Tobias Meinen, Amtsleiter für Kultur, Musik und Medien, in der Pressemitteilung zitiert.

Adventskonzertreihe des Musikers ist ein Publikumsmagnet

Poisel hatte kaum sein erstes Album fertiggestellt, als Herbert Grönemeyer auf den jungen Musiker aufmerksam wurde und ihn 2008 für sein Label „Grönland“ gewann. Von da an entwickelte sich seine Karriere rasant: Mit Songs wie „Wo fängt dein Himmel an?“ oder „Wie soll ein Mensch das ertragen?“ sowie dem Erfolgsalbum „Bis nach Toulouse“ eroberte Poisel schon bald die deutschen Charts. Die Adventskonzertreihe entwickelte sich über die Jahre zu einem Publikumsmagnet: 32 ausverkaufte Abende im Jahr 2025 unterstreichen ihre stetig wachsende Anziehungskraft. Die intimen Konzerte sind zwar offiziell als „solo“ angekündigt, doch ein erfahrener Musiker aus Poisels Band wird die Auftritte begleiten und ihnen eine ganz eigene Klangfarbe verleihen.

Tickets gibt’s ab dem morgigen Freitag im Eventim-Presale, der offizielle Vorverkauf startet dann am Montag um 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen, unter anderem auf Reservix. Ab Dienstag sind die Tickets ab 10 Uhr auch im Lahrer Kultur-Büro in der Kaiserstraße erhältlich. Zu erreichen ist das Büro unter Telefon 07821/95 02 10 sowie online unter kultur.lahr.de. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 10 bis 16.30 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.