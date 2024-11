Bekannter Eutinger ist gestorben: Von Bundeskanzler Helmut Kohl bekam er einst einen Brief

1 Der ehemalige Gemeinderat Hermann Schach aus Eutingen ist gestorben. Foto: Feinler

Einer der ältesten Eutinger und Mitbegründer des Abwasserzweckverbands Eutinger Tal, Hermann Schach ist mit 91 Jahren gestorben.









Link kopiert



Ein ereignisreiches Leben liegt hinter Hermann Schach, der am 12. Mai 1933 als zweites Kind und erster Sohn der Eheleute Maria und Pius Schach in Eutingen das Licht der Welt erblickte. Familie Schach wohnt im damaligen Aschenberg, heute Bergstraße. Pius Schach war gebürtiger Vollmaringer und das zehnte Kind von Gebhard Schach, Landwirt und Schultheis in Vollmaringen. Maria Schach stammt von Julius Hasenauer, Generalvertreter des Unternehmens Hengstenberg für Süddeutschland in München. Die beiden betrieben das Warengeschäft in der Bergstraße und eröffneten später eine weitere Filiale in der damaligen „Hinteren Gass“, heute Schillerstraße. Somit gab es einen oberen und unteren Schach, hatte Hermann Schach immer erklärt und gesagt: „Bei Schachs gab es alles, was der Mensch zum Leben gebraucht hat: von der Taufkerze bis zum Sterbehemd – und das in Papier oder Seide – Lebensmittel, Tabakwaren, Glas und Porzellan, Näh- und Strickwaren, Schrauben und Nägel.“