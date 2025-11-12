Bekannte Unfallstelle in Königsfeld: Eltern haben Angst und Bange

Eine Achtjährige wurde angefahren. Eltern der Grundschulkinder von Königsfeld machen sich schon länger Sorgen um die Sicherheit ihrer Kinder. Doch wieso?
Am Dienstagmittag wurde eine Achtjährige beim Überqueren des Zebrastreifens vor der Grundschule von einem Auto angefahren. Die Eltern des Kindes machen sich schon länger Sorgen. Seit Jahren sei dieser „Brennpunkt“ bekannt, schreibt der Vater des betroffenen Mädchens unserer Redaktion. Jedoch seien sie nicht die einzigen, die sich Sorgen machen, betont sowohl der Vater als auch die Schulleitung.