Bekannte und persönliche Songs: Sabrina Weckerlin sorgt in Kippenheim für Gänsehautmomente

Der „Lions Club“ Lahr-Ortenau hat am vergangenen Wochenende mit viel Herzblut zwei kulturelle Highlights organisiert und mit den Konzerten „Sabrina Weckerlin – Live & Unplugged“ Abende voller Magie in das Kippenheimer Bürgerhaus gebracht. Der Erlös und Spenden sollen an gemeinnützige Initiativen der Region gehen (siehe Info). Mit jeweils 395 verkauften Karten waren beide Konzerte ausverkauft.

Ob als „Elsa“ in der gefeierten Produktion von„Die Eiskönigin“, als grüne Hexe in „Wicked“, in „Dirty Dancing“ oder in ihrer Rolle in „Die Päpstin“: Musical-Star Sabrina Weckerlin begeistert seit Jahren mit ihrer kraftvollen Stimme und charismatischen Ausstrahlung. Für die Kippenheimer Konzerte hat sie mit Bob van de Weijdeven, der durch Rollen in „Tarzan“ und „Die Eiskönigin“ für Begeisterung sorgt, einen außergewöhnlichen Künstler an ihre Seite geholt. Als Überraschungsgäste standen ihr größten Fans Rosalie und Emma sowie das Ensemble der Chorformation „Lauschangriff“ mit auf der Bühne.

Beide Konzerte waren für Weckerlin Meilensteine

Für Weckerlin stellten die Konzerte in Kippenheim emotional einen besonderen Meilenstein in ihrer Karriere dar. Es sind die ersten Auftritte im Geburtsort ihres Vaters und vor den Augen und Ohren vieler Familienangehöriger. „Es ist für mich das erste Konzert, bei dem ich Dialekt reden darf. Ich freu mich riesig hier in ,Kippene’ für euch singen zu dürfen“, brachte es Weckerlin auf den Punkt. Die Interaktion mit dem Publikum zog sich wie ein roter Faden durch den Abend. Spontan gesungene Geburtstagsgrüße und erfüllte Musikwünsche – Weckerlin zeigte sich den Zuhörern nahbar und empathisch.

Oft werde sie gefragt, in welchem Genre sie singe. „Ich singe im Genre ,Sabrina’ – querbeet, alles was mir gefällt“, beantwortet sie. Die große Bandbreite ihres Könnens stellt die Mezzosopranistin dann auch unter Beweis. Leise und emotional erzählt sie mit den Liedern „Einsames Gewand“ und „So viel mehr“ von der Einsamkeit und Zerrissenheit der Protagonistin des Musicals „Die Päpstin“. In den Duetten „Ich weiß nicht wer du bist“ aus Robin Hood und „Wer ich wirklich bin“ aus Tarzan ergänzen sich die Stimmen von van de Weijdeven und Weckerlin harmonisch miteinander. Das Kinofeeling des Hollywood-Films „Wicked“ hält mit zwei eindrucksvollen Solo-Darbietungen Einzug ins Bürgerhaus.

Weckerlin holt Fans auf die Bühne

Neben den erwarteten Musical-Evergreens zeigt die Sängerin, über welch eindrucksvolle Soul-Stimme sie verfügt. „The way it is“ von Bruce Hornsby wird ebenso zum Klangerlebnis wie der Klassiker von Dusty Springfield „Son of Preacher Man“ aus dem Jahr 1968. Letzteren interpretiert Weckerlin mit Special Guest Rosalie. Die 22-Jährige mit Downsyndrom ist eigens für den Auftritt aus Mainz angereist, um Weckerlin, die sie durch deren soziales Engagement kennen gelernt hat, gesanglich und tänzerisch zu unterstützen. „Du bisch echt a Gschoss“, lobt die Profisängerin die Amateurin auf „kippemerisch“ .

Sängerin zeigt sich gefühlvoll und emotional

Emma, den zweiten speziellen Gast des Abends, hat Weckerlin während der Corona-Pandemie in Baden-Baden kennengelernt. Damals hatte sie bei Autokino-Konzerten gesungen. Emma, damals als Achtjährige, hatte einen Part übernommen. Weckerlin sichtlich stolz über den Auftritt: „Emma, das hat ,gevibed’“.

Eigene Gefühle, Texte und Noten gibt die Sängerin mit den Liedern aus der eigenen Feder „Glück“ und „Papas Mädchen“ preis. Die Suche nach Glück, die das kleine Glück des Alltags übersieht oder der Umgang mit dem Tod des Vaters werden in den Texten thematisiert und der Funke springt förmlich auf das Publikum über. Die kleinen Brüche in der Stimme und die Tränen in den Augen Weckerlins spiegeln Emotionen.

Mit „Das bin ich – das ist mein Leben“ aus der Päpstin möchte sich die Sängerin eigentlich von ihren Zuhörern verabschieden. Den Zugabe-Rufen kommt sie jedoch gerne nach und ruft hierfür alle Kinder zu sich auf die Bühne. Gemeinsam mit dem Chor „Lauschangriff“ rocken alle gemeinsam „Lass jetzt los“, den Song aus „Die Eiskönigin“, der noch gefehlt hatte und bringen Stimmung auf Bühne und Saal. Als zweite Zugabe sorgt „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ von der Münchner Freiheit für ausgelassene Partylaune im Bürgerhaus. Als Grande Finale ruft Weckerlin alle auf, mit in den Song einzustimmen.

Die intime Atmosphäre des Konzertes, bei der die Stars aufgetreten sind und sich ganz auf ihre Stimmen, die Musik und das Publikum konzentrierten, bescherte ein Erlebnis mit vielen Gänsehautmomenten. Nach dem letzten gesungenen Ton nahmen sich die Musical-Größen geduldig Zeit für Gespräche mit den Einheimischen und teilweise weit angereisten Fans und erfüllen gerne jeden Autogrammwunsch.

Info – Unterstütze Vereine

Das amtierende Präsidenten-Duo des „Lion Club“ Lahr-Ortenau, Malte Mayer und Manfred Spinner, wird die Weitergabe des Erlöses aus den Benefizkonzerten veranlassen. Das Geld geht an den Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau, Musikum Lahr, Lahrer Tafel und Weisser Ring Ortenau.