Bekannte Sopranistin tritt auf: Lahrer Ukrainehilfe lädt zu Benefizkonzert ein

Elina Danielian-Mykheieva tritt auf Einladung des Vereins „Gemeinsam Europa“ in Lahr auf. Bewirtet werden die Gäste von der ukrainischen Community.
Die Lahrer Ukrainehilfe Gemeinsam Europa – auch bekannt als „Lahr hilft!“ – will am Freitag, 14. November, wieder Musikgenuss und gelebte Solidarität miteinander verbinden. Ab 19 Uhr lädt der Verein deshalb mit dem französischen Partner „Soutenez les orphelins ukrainiens“ (deutsch: „Unterstützt die ukrainischen Waisenkinder“) zu einem Benefizkonzert in den Pflugsaal ein. Damit verbunden ist eine Bewirtung durch die ukrainische Community. Das Konzert selbst beginnt um 20 Uhr. Mit dem Erlös des Abends sollen Hilfsprojekte für ukrainische Kriegswaisen unterstützt werden – „Kinder, die durch den Krieg ihr Zuhause verloren haben und dringend unsere Hilfe brauchen“, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins Gemeinsam Europa heißt.