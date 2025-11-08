Bekannte Sopranistin tritt auf: Lahrer Ukrainehilfe lädt zu Benefizkonzert ein

Elina Danielian-Mykheieva tritt auf Einladung des Vereins „Gemeinsam Europa“ in Lahr auf. Bewirtet werden die Gäste von der ukrainischen Community.

Die Lahrer Ukrainehilfe Gemeinsam Europa – auch bekannt als „Lahr hilft!“ – will am Freitag, 14. November, wieder Musikgenuss und gelebte Solidarität miteinander verbinden. Ab 19 Uhr lädt der Verein deshalb mit dem französischen Partner „Soutenez les orphelins ukrainiens“ (deutsch: „Unterstützt die ukrainischen Waisenkinder“) zu einem Benefizkonzert in den Pflugsaal ein. Damit verbunden ist eine Bewirtung durch die ukrainische Community. Das Konzert selbst beginnt um 20 Uhr. Mit dem Erlös des Abends sollen Hilfsprojekte für ukrainische Kriegswaisen unterstützt werden – „Kinder, die durch den Krieg ihr Zuhause verloren haben und dringend unsere Hilfe brauchen“, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins Gemeinsam Europa heißt.

Die international bekannte Mezzosopranistin Elina Danielian-Mykheieva, Pianist Aleg Trifanenka und Cellist Stas Fekete gestalten demnach gemeinsam ein musikalische Programm, das durch emotionale Tiefe und musikalische Vielfalt besticht. Über zehn Jahre prägte Danielian-Mykheieva das Ensemble des Opernhauses von Odessa mit, wie es in der Einladung des Vereins heißt. Dabei tourte die Musikerin bereits durch viele verschiedene Länder, darunter Deutschland, die Niederlande, Italien, Spanien, die Schweiz, Österreich und Belgien.

„Gemeinsam mit ihren beiden Mitmusikern entsteht ein eindrucksvoller musikalischer Dialog, bei dem Sängerin, Klavier und Cello zu einem einzigen, harmonisch strahlenden Klangkörper verschmelzen“, versprechen die Macher des Konzerts.

Mit Kerzenbeleuchtung soll eine besondere Atmosphäre entstehen

Das Repertoire des Abends umfasse zeitlose Meisterwerke von Caccini, Vivaldi, Schubert und Bizet, die sich mit lyrischen ukrainischen Melodien verbinden. Der romantische Klang der klassischen Gesangskunst treffe dabei auf sinnliche spanische und brasilianische Rhythmen. Auch für das Bühnenbild haben sich die Künstler etwas Besonderes ausgedacht: Das Konzert soll nämlich im Schein malerischer Kerzenbeleuchtung stattfinden.

Mit dem Konzert unterstützt die Lahrer Ukrainehilfe den Verein „Soutenez les orphelins ukrainiens“, der seit Juni 2022 Bildung, Entwicklung und humanitäre Hilfe für Kriegswaisen organisiert – aktuell insbesondere in der stark vom Krieg betroffenen Region Saporischschja. Dort konnten bereits 1 080 Kinder durch die Projekte betreut werden, wie es in der Einladung zum Benefizkonzert weiter heißt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Lahrer Ukrainehilfe mit der Rockwerkstatt ein Benefizkonzert für ihre französische Partnerorganisation ausgerichtet. Schon damals stand Cellist Stas Fekete auf der Bühne – und erhielt für seinen Auftritt stehende Ovationen, wie der Lahrer Verein berichtet.

Vorverkauf

Karten können beim Kulturamt Lahr, im Musikhaus Eichler oder direkt in der Spendenhalle von Gemeinsam Europa erworben liegen. Diese befindet sich an der Adresse Parkplatz Altes Postareal, Friedrich-Geßler-Straße.