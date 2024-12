Bekannte Melodien kommen an: So war es beim Weihnachtskonzert des Lahrer Polizeichors

1 Vor vollem Saal überzeugten beim Weihnachtskonzert des Lahrer Polizeichores sowohl die kleinen als auch die großen Musikerinnen und Musiker ihr Publikum. Foto: Baublies

Alle Jahre wieder lockt das Weihnachtskonzert des Lahrer Polizeichores. In Langenwinkel unterhielten neben den Sängern die Solistin Jasmin Nopper, das Harmonieensemble des Landespolizeiorchesters sowie ein Kinderchor die vielen Zuhörer.









Es war das neunte Konzert im Advent, das der Polizeichor am vergangenen Samstag in der großen Kirche der Freien Evangeliums-Christengemeinde in Langenwinkel ausrichtete. Das Parktheater hätte die Anzahl der Besucher nicht aufnehmen können. Keine Überraschung war daher die sehr gute Akustik in der großen Kirche. Dafür bot das Programm einige Sterne, die über das, was im Advent unvermeidlich ist, deutlich herausgeragten.