Bekannte Calwer Persönlichkeiten: Jurist, Verleger, Unternehmer und Politiker

Das Spezialistentum der Gegenwart kannte man im 18. und 19. Jahrhundert so gut wie nicht. Da waren die Generalisten gefragt.







So wie der am 12. September 1765 in Althengstett geborene Christian Jakob Zahn. Die Vielzahl an Berufen, die er in seinem Leben ausgeübt hat, dürfte so heute nicht mehr geben. Zahn war Jurist, Verleger, Komponist, Unternehmer und Politiker.Er war Sohn eines Pfarrers. Nachdem der Vater früh verstorben war – Zahn war gerade sieben Jahre alt – war es der Wunsch der Mutter, die mit ihren Kindern nach dem Tod ihres Mannes nach Calw zog, dass Christian Jakob Theologie studiert. Nach einem halben Jahr stimmte sie zu, dass ihr Sohn das Studienfach wechseln kann, war aber wiederum mit dessen Wunsch, Medizin zu studieren, nicht einverstanden. So verlegte sich Christian Jakob auf die Rechtswissenschaften, promovierte und wurde Kanzleiadvokat in Tübingen.