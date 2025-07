Bekannte Absolventen: Landessportschule Albstadt feiert 75 Jahre

In Studentenwohnheim in Ebingen Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan - Bewohner flüchten

Angebranntes Essen in einem Studentenwohnheim rief am Samstagnachmittag die Feuerwehr in Ebingen auf den Plan. Besonders Kurios: Die Bewohner ergriffen die Flucht.