Bekannt aus US-Gerichtsshow: Richter mit Herz: Social-Media-Star Frank Caprio gestorben

Sich selbst bezeichnete er als «Richter in einer Kleinstadt». Doch seine Urteile bewegten Millionen in den sozialen Netzwerken. Nun ist der US-Richter Frank Caprio im Alter von 88 Jahren gestorben.
Providence - Der für seine mitfühlenden Urteile bekannte US-amerikanische Richter Frank Caprio ist tot. Er sei am Mittwoch (Ortszeit) nach einem "langen und mutigen" Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs friedlich im Beisein seiner Familie gestorben, teilte sein Sohn David Caprio in einem Video auf dem Instagram-Account des Richters mit. Caprio wurde 88 Jahre alt.