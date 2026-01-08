Bekannt aus Film und Fernsehen: Kappel-Grafenhausener Koppel erhält Besuch von Promi-Pferden

Kappel-Grafenhausen erhielt besonderen Besuch: Trainerin Lena Husch mit ihren Pferden, die bereits in vielen Filmproduktionen zu sehen waren – etwa in „Bibi und Tina“.
Egal ob auf der Leinwand, in Musikvideos oder in Fernsehproduktionen: Trainerin Lena Husch war bereits in ganz Deutschland unterwegs, damit Film-Studios ihre Pferde vor die Kamera bekommen. Zu sehen sind sie etwa in „Ostwind“ oder „Bibi und Tina“. Nun legte die Hessin mit ihren Promi-Pferden auch in Kappel-Grafenhausen einen Zwischenstopp ein – nämlich auf der Koppel der „Lobo-Ranch“.