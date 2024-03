Bekannt aus Eberhofer-Krimis: Baum am Eberhofer-Kreisel von Unbekannten gefällt

1 Franz-Eberhofer-Kreisel mit Baum – so kennen ihn die Fernsehzuschauer. Foto: dpa/Armin Weigel

In den Franz-Eberhofer-Krimis spielt eine Verkehrsinsel eine wichtige Rolle. Im realen Leben gilt der Kreisel deshalb als Sehenswürdigkeit. Nun haben Unbekannte dort Schlimmes angerichtet.









Link kopiert



Am Franz-Eberhofer-Kreisel in Frontenhausen haben Unbekannte einen Frevel verübt: Die Linde auf der Verkehrsinsel sei von Unbekannten mit einer Motorsäge gefällt worden, teilte die Polizei am Sonntag in Dingolfing mit. Der Kreisverkehr ist bekannt aus den Krimikomödien rund um den niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), der hier in den Filmen des Öfteren seine Runden dreht und seit 2018 sogar als Denkmal auf dem Kreisel verewigt ist. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht auf Samstag. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 8000 Euro.