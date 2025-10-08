Bekämpfung startet im Frühjahr 2026: Nordafrikanische Ameise ist nun auch in Ettenheim angekommen

In der Barockstadt wurde eine Kolonie der „Tapinoma magnum“ entdeckt. Die Stadt plant bereits „intensive Maßnahmen“.
Sie zerfressen Stromkabel, legen Internetverbindungen lahm und dringen in Häuser ein: Die nordafrikanische Drüsenameise (Tapinoma magnum) hat sich in den vergangenen Jahren explosionsartig in Deutschland ausgebreitet. Allein in Baden-Württemberg hat sich die invasive Insektenart in rund 50 Gemeinden angesiedelt – viele davon im Ortenaukreis. So musste die Stadt Kehl bereits einen Spielplatz absperren, da die unterirdischen Kanäle die dortigen Pflastersteine anhoben. Nun scheint die Ameisenart auch in Ettenheim angekommen zu sein.