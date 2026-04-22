Bejubeltes Meisterkonzert: Bläserquintett Profive musiziert mit erfrischendem Charme

Das jüngste Meisterkonzert ließ keine Wünsche offen und sorgte für Jubel und Begeisterung im Bürgerhaussaal Altensteig.

Das klassisch besetzte Bläserquintett Profive mit Stefan Albers (Flöte), Georg Weiss (Oboe), Mathias Stelzer (Horn), Albrecht Holder (Fagott) und Manfred Lindner (Klarinette) bereitete den Konzertbesuchern einen wahren Musikgenuss. Denn die Künstler – allesamt Professoren oder Lehrbeauftragten aus Würzburg, Mannheim und Stuttgart – bestachen von Anfang an durch ihre künstlerische Kreativität und höchst virtuoses Handwerk.

Von Spätklassik bis Romantik Es dauerte nicht lange, bis der Funke beim Meisterkonzert aufs Publikum übersprang. Denn die sämtlichen Darbietungen sprühten Lebendigkeit, Spontanität, Esprit und erfrischenden Charme aus. Nach dem Divertimento B-Dur (mit dem berühmten St. Antoni-Choral) von Joseph Haydn interpretierte das Kammerensemble weitere Originalwerke von Franz Danzi, Anton Reicha, Jacques Ibert und August Klughardt in chronologischer Reihenfolge von Spätklassik bis Romantik.

Jede technisch einwandfreie Interpretation enthüllte ein wahres, expressives, meist fröhliches Antlitz der Musik – ohne gekünstelter Verschönerung, dafür aber voller Hingabe und Expressivität. Sowohl technische Akribie als auch die frappierend breite Palette der Dynamik einschließlich des unglaublich leisen Piano bereicherten das kompakte wie natürlich elegante Klangbild.

Authentische Freude am Musizieren

Dabei sah man den Künstler authentische Freude am Musizieren an, und auch ihre Genugtuung nach dem frenetischen Applaus war sichtbar. Diesen verdienten sie gleichermaßen für geschmackvoll ausgewogene Zäsuren, halsbrecherische Parallel-Läufe oder einfühlsame Poesie in solistischen Duos – um nur diese Beispiele zu nennen.

Während das Quintett bereits vor der Pause mit langem Beifall und Bravorufen zurück auf die Bühne gerufen wurde, entlud sich die Bewunderung des Publikums nach dem letzten Programmpunkt in echtem Jubel. Für diesen enthusiastischen Empfang bedankten sich die befrackten Hochkaräter mit zwei Zugaben.