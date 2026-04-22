Bejubeltes Meisterkonzert: Bläserquintett Profive musiziert mit erfrischendem Charme

Das jüngste Meisterkonzert ließ keine Wünsche offen und sorgte für Jubel und Begeisterung im Bürgerhaussaal Altensteig.
Das klassisch besetzte Bläserquintett Profive mit Stefan Albers (Flöte), Georg Weiss (Oboe), Mathias Stelzer (Horn), Albrecht Holder (Fagott) und Manfred Lindner (Klarinette) bereitete den Konzertbesuchern einen wahren Musikgenuss. Denn die Künstler – allesamt Professoren oder Lehrbeauftragten aus Würzburg, Mannheim und Stuttgart – bestachen von Anfang an durch ihre künstlerische Kreativität und höchst virtuoses Handwerk.