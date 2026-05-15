Beitritt: Armenien und sein Erzfeind liebäugeln mit EU

Seit Jahrhunderten ist das kleine Armenien ein Spielball seiner Nachbarn. Nun strebt es in die EU. Das wirft neue Konflikte auf – Russland ist schon am Warnen und Drohen.
So ganz ganz hat es die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) noch nicht ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit geschafft. Und man kann sich schon fragen, ob neben all den bestehenden Gipfelformaten wie G7, G8, G20 oder dem der EU noch ein weiteres Treffen der Staatenlenker vonnöten ist. Seit 2022 gibt es die EPG, bestehend aus den 27 EU-Mitgliedstaaten sowie weiteren europäischen und vorderasiatischen Ländern wie Großbritannien, Albanien, die Türkei und die Ukraine. Ein bis zwei Mal im Jahr gibt es einen informellen Austausch, der üblichweise begrenzt Beachtung findet. Doch in diesem Monat war das anders.