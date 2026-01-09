Beitrag zum Naturschutz: Rat erweitert das Haslacher Ökokonto mit zwei neuen Flächen

Gestufte Waldränder und klimastabile Baumarten sollen künftig einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz leisten. Der Gemeinderat hat dafür zwei neue Ausgleichsflächen beschlossen.
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung des vergangenen Jahres einstimmig beschlossen, das kommunale Ökokonto um zwei neue Ausgleichsflächen zu erweitern. Die Flächen 35 Spitzenberg V und 36 Waldrand Urenwald bringen der Stadt mehr als eine Million Ökopunkte. Gleichzeitig wird die Fläche 16 Vorderer Stricker aus dem Ökokonto gestrichen.