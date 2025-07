Beitrag zu Architekturfestival: Lörracher Planerinnen präsentierten Leuchtturmprojekte

1 Die Referentinnen Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić, Karen Burger, Rina Gashi und Tülin Sevindik (v.l.n.r.) Foto: Stadt Lörrach/Alexander Fessler Mitarbeiterinnen der Stadt haben bei einem Architekturfestival zentrale Projekte der Kommune vorgestellt und gezeigt: Lörrach bleibt im Wandel.







Mit WIA 2025 – Women in Architecture – hat kürzlich erstmals ein bundesweites Festival stattgefunden, das die Sichtbarkeit von Frauen in der Architektur, Innenarchitektur, Stadt- und Freiraumplanung sowie im Bauwesen und der Baukultur in den Fokus rückt. Über 200 Akteurinnen präsentierten im gesamten Bundesgebiet rund 265 Projekte, um die Leistungen von Frauen in der Planungs- und Baubranche ins öffentliche Bewusstsein zu bringen.