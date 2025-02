Beitrag über Kartenspiel: Regio-TV filmt Cego-Abend im Tennenbronner Heimathaus

1 Regio-TV-Redaktionsleiter Michael Meiners und Kamerafrau Vivien schauen an den Spieltischen in die Karten. Foto: Moosmann

Überraschung beim Cego-Übungsabend im Tennenbronner Heimathaus: Der Fernsehsender Regio-TV war vor Ort und filmte das Kartenspiel für einen Beitrag.









Der dritte und letzte Cego-Übungsabend 2025 wartete für die Gäste laut Mitteilung des Heimathauses mit einer Überraschung auf: Der private regionale Fernsehsender Regio-TV war zugegen, um über das alte Kartenspiel zu berichten, das im Sendegebiet in Baden und am Bodensee traditionell zu Hause ist. Der Redakteur führte Interviews mit den Veranstaltern Alfred Moosmann vom Heimathaus und Helmut Moosmann vom Schwarzwaldverein, und seine Kamerafrau filmte auch an den Tischen hautnah das Geschehen.