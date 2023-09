Mit gefährlichen Verletzungen musste eine Frau aus Sulz-Hopfau per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Ein aggressiver Hund hatte ihr an mehreren Körperstellen schwere Bissverletzungen zugefügt. Das Veterinäramt ließ den Hund umgehend einschläfern.

Eine Frau aus Sulz-Hopfau ist am Donnerstag der vergangenen Woche von einem Hund schwer verletzt worden. Der Hund wurde daraufhin eingeschläfert. Das hat die Polizeidirektion Konstanz unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigt. Der Fall wurde erst jetzt bekannt, weil die Polizei die Meldung zunächst zurückgehalten hatte, um die Identitäten der Beteiligen zu schützen. Details wie das Alter des Opfers und die Rasse des Hundes werden daher nicht genannt.

Den Angaben der Polizei zufolge war die betroffene Frau am Donnerstag, 7. September, gegen 11 Uhr in Hopfau im Bereich Sommerhalde von einem Hund angefallen worden. Ob dessen Halter ihn ohne Leine hatte laufen lassen oder ob er sich losriss, ist der Polizei nicht bekannt. Der Hund fügte der Frau an mehren Stellen am Körper schwere Bissverletzungen zu. Sie wurde daraufhin mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und musste dort mehrfach operiert werden. Nach Angaben der Polizei wurden zu dem Einsatz neben der Polizei-Hundestaffel auch Mitarbeiter des Veterinäramts hinzugezogen. Diese verabreichten dem aggressiven Hund zunächst eine Beruhigungsspritze. Später schläferten sie das Tier ein.

Rettungshubschrauber kommt manchmal aus logistischen Gründen

Die Polizei wies im Gespräch mit unserer Redaktion darauf hin, dass unabhängig von diesem Fall der Einsatz des Rettungshubschraubers nicht immer den Rückschluss auf lebensbedrohliche Verletzungen zulässt. Er werde manchmal auch aus logistischen Gründen eingesetzt, wenn er etwa eine Unfallstelle besser erreichen kann als ein Rettungswagen.