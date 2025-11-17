Beispielhaftes Bauen: Bedeutender Baupreis für neue Hailfinger Mitte

Die Architektenkammer Baden-Württemberg hat den Preis „Beispielhaftes Bauen“ für die neue Grundschule und Dorfmitte in Hailfingen verliehen.
„Beispielhaft ist, wie hier das Thema historische Dorfmitte durch einen Neubau und Stärkung der vorhandenen Struktur gelebt wird. Alle Bauvolumina gruppieren sich stimmig zu den dominierenden großen Bestandsbäumen und Nachbargebäuden und bilden im Verbund einen einladenden, hitzeresilienten Ort zum Verweilen mit angenehm hoher Aufenthaltsqualität“, so die Jury in ihrer Begründung.