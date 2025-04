Warum die Firma Müga Werkzeugmaschinen bei den Dreh- und Spantagen Südwest dabei ist?

Geschäftsführender Gesellschafter Andreas Blank muss da nicht lange überlegen. „Die Teilnahme ist allein schon aus Kosten-Nutzen-Gründen ein Muss,“ sagt er, nachdem er am Messestand in Halle D gerade ein Kundengespräch beendet hat.

Und auch Katja Wälde, die bei Müga als kaufmännische Leiterin tätig und schon lange in dem Betrieb beschäftigt ist, kann da nur zustimmen. Zudem, so erzählt sie, hat das Unternehmen selbst eine Historie in Sachen Fachmesse: Im ehemaligen Steinelgebäude an der Albertistraße, in der das Unternehmen seinen Sitz hat, hatte man nämlich selbst einst mit einer Hausmesse begonnen.

Von Beginn an mit dabei

Die war erfolgreich und wuchs und zog schließlich aufs Messegelände um – damals reichte dafür noch eine Messehalle aus, später wurde alles größer und umfangreicher und nahm manche weitere Entwicklung. 2017 ​dann veranstaltete die Messegesellschaft die Fachmesse DST Dreh- und Spantage Südwest erstmals in Eigenregie auf dem Messegelände, und diese findet seitdem alle zwei Jahre statt. Seither ist Müga ganz selbstverständlich dabei – und so also auch bei der aktuell laufenden fünften Auflage. „Wir fühlen uns verpflichtet, weil wir die Miterfinder des Ursprungs sind“, fasst Katja Wälde lächelnd zusammen.

Andreas Blank betont: „Wir sitzen hier in der Hochburg der Zerspanung“ – logisch also, dass die Fachmesse hier in der Region stattfindet und gut, dass sie auch derart viele Aussteller anzieht. Fast alle Hersteller seien vertreten, egal, ob es einem zum Beispiel um Zubehör, Werkzeuge oder Maschinen geht, und sogar der Ölhersteller sei vor Ort. „Das ist einmalig in Deutschland“, weiß Blank, der aus eigenem Erleben auch andere Messen kennt und die hiesige auch im Vergleich sehr zu schätzen weiß.

Viele Infos an einem Ort

Man treffe viele Kunden aus der näheren und weiteren Region, die auch schonmal aus der Gegend bis hinunter zur Schweiz oder den Gebieten entlang der A8 bis hinauf nach Karlsruhe oder aus dem Stuttgarter oder Ulmer Raum hierher reisen. „Das Interesse und der Zulauf sind da“, freut sich der Müga-Geschäftsführer. Natürlich gebe es mittlerweile andere, vor allem digitale Kommunikationskanäle zu den Kunden – aber eine Messe sei dann doch noch einmal etwas anderes mit eigener Qualität: „Hier hat man als Kunde an einer Stelle extrem viele Informationsmöglichkeiten“ – und das wüssten viele zu schätzen.

Eines bereitet den Messeausstellern aber doch Sorge: Man spüre deutlich die Unsicherheit, die Entscheidungsbereitschaft der Kunden sei gering. „Es ist alles in der Schwebe“, fasst auch Katja Wälde zusammen – die unsichere geopolitische Lage, Koalitionsfragen in Berlin, Auftragseinbrüche, hohe Finanzierungskosten und Zinsen, Energiepreise, Kostenstruktur und Rohmaterialien sind nicht immer zuverlässig verfügbar. „Es fehlt an positiven Impulsen“, fasst die Katja Wälde zusammen. Für Müga bedeutet das: Es gibt wenig Entwicklungspotenzial, Standardprodukte sind wenig nachgefragt; besser sieht es bei maßgeschneiderten Lösungen aus, hier sei das Interesse nach wie vor gegeben, betonen Andreas Blank und seine Kollegin, bevor sie sich wieder dem nächsten Kunden zuwenden.