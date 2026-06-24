Beispiel für das Ehrenamt: Salzstettens Ehrenamtsikone feiert heute 80. Geburtstag

„In Grünmettstetten sagen sie Cäcilia zu mir. In Salzstetten bin ich die Cilla.“, erzählt schmunzelnd Cäcilia Hug, geborene Saier. Heute, Mittwoch, runden sich acht Lebensjahrzehnte für die Frau, die ein leuchtendes Vorbild in Sachen ehrenamtliches Engagement ist. In Salzstetten gilt sie in der bürgerlichen und kirchlichen Gemeinde als gute Seele und wurde schon öfters als „Mutter Theresa“ bezeichnet.

Die herausragende bürgerschaftliche Mitarbeit würdigten Bürgermeisterin Annick Grassi, Ortsvorsteher Friedrich Hassel und Seniorenleiterin Karin Fahrner schon bei der 45-Jahrfeier des Seniorenclub im Dezember 2025. Sie unterstützte ihren Mann Albert maßgeblich da, wo er Verantwortung getragen hat: Beim Verschönerungsverein auf dem Minigolfplatz, bei der Feuerwehr, beim Förderverein Schlössle und bei vielen Festen im Ort. Sie hat Kuchen und Torten gebacken und Kartoffelsalat gemacht und mitgeholfen wo Bedarf war. Und das Jahrzehnte lang. Sie zeichnete sich durch eine große Hilfsbereitschaft und Schaffenskraft aus. Das war und ist für sie ganz selbstverständlich. Sie machte nie großes Aufhebens daraus.

Der Seniorenclub schätzt ihre wertvolle Mitarbeit. Seniorenleiterin Karin Fahrner bringt es auf den Punkt: „Cilla, Du bist unser Senioren-Engel.“ Seit zehn Jahren unterstützt sie das Helferteam um Karin Fahrner wie zuvor schon in der Ära von Theresia Söll und Luise Joachim. Auch als 80-Jährige will sie weiterhin im Seniorenteam mithelfen. Nach eigenem Bekunden fühlt sie sich noch rundum fit.

Jahrzehntelang war sie überdies auch im Dienst der Musica Sacra, im Frauenchor der katholischen St. Agatha-Kirchengemeinde, aktiv. Über 20 Jahre lang brachte sie sich als Kirchengemeinderätin ein. Eine Lebensleistung die Anerkennung verdient. Ortsvorsteher Friedrich Hassel zollt Cäcilia Hug namens des Ortschaftsrates Respekt für Jahrzehnte lange Unterstützung. „Manche Hände, die im Stillen wirken, bewegen mehr als alle, die im Rampenlicht stehen. „Cilla ist Teil der Dorfgemeinschaft und arbeitet ohne offizielles Amt mit Herzblut mit.“ Ob bei Dorffesten oder anderen Veranstaltungen sei sie immer absolut verlässlich gewesen.

Die Familie

Cäcilia Johanna

ist als zweitälteste von acht Kindern der Eheleute Georg Saier, Landwirt, und Magdalena, geborene Steimle, in Grünmettstetten aufgewachsen. Sie besuchte die Abendschule in Horb und arbeitete eine kurze Zeit in der Näherei im Hirsch in ihrem Heimatort.

Ab dem Alter von 18 Jahren

half sie als Mädchen für alles etliche Jahre beim Gasthaus Adler und Metzgerei in Salzstetten mit. 45 Jahre lang war sie dann beim Finanzamt in Horb beschäftigt.

1970 heiratete sie Albert Hug

aus Salzstetten, nachdem sie zuvor im Ort ein Wohnhaus bauten. „Nach der Trauerfeier in der St. Agatha-Kirche führte die Musikkapelle den Hochzeitszug zum Gasthaus Krone an. Das war schön.“, erinnert sich die Jubilarin. Zu den vielen Gratulanten gehören heute die beiden Kinder Annette (1971) und Andreas (1976), die beide mit ihren Familien in Salzstetten wohnen, und die vier Enkelkinder Luca, Chiara, Tim und Lio.

Leider ist ihr Mann Albert

an Weihnachten 2025 im Alter von 82 Jahren verstorben. Die gläubige Katholikin besucht regelmäßig die Sonntagsgottesdienste. Viele Jahre wirkte sie im Strickkreis von Theresia Söll mit. Neben der Arbeit in ihrem Hausgarten hält sie sich mit Wassergymnastik und in der örtlichen DRK-Gymnastik-Gruppe fit.