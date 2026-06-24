Beispiel für das Ehrenamt: Salzstettens Ehrenamtsikone feiert heute 80. Geburtstag

Cäcilia Hug ist ein strahlendes Beispiel für ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement. Auch in der katholischen Gemeinde ist sie aktiv.
„In Grünmettstetten sagen sie Cäcilia zu mir. In Salzstetten bin ich die Cilla.“, erzählt schmunzelnd Cäcilia Hug, geborene Saier. Heute, Mittwoch, runden sich acht Lebensjahrzehnte für die Frau, die ein leuchtendes Vorbild in Sachen ehrenamtliches Engagement ist. In Salzstetten gilt sie in der bürgerlichen und kirchlichen Gemeinde als gute Seele und wurde schon öfters als „Mutter Theresa“ bezeichnet.