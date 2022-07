9 Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, kam mit seiner Frau Melania zur Beerdigung seiner Ex-Frau. Foto: dpa/John Minchillo

Ivana Trump ist am Mittwoch beigesetzt worden. Familienmitglieder und Freunde erwiesen der Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump die letzte Ehre.















Nachdem Ivana Trump in der vergangenen Woche im Alter von 73 Jahren gestorben ist, haben Familienmitglieder und Freunde der Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nun die letzte Ehre erwiesen. Donald Trump und seine dritte Ehefrau Melania sowie die drei gemeinsamen Kinder aus der Ehe von Donald und Ivana Trump, Donald Junior, Eric und Ivana, und deren Partner und Kinder versammelten sich am Mittwoch, alle dunkel gekleidet, in New York bei einem Bestattungsinstitut auf der Upper East Side, wie Aufnahmen zeigten.

Der Sarg mit dem Leichnam von Ivana Trump wurde vom Bestattungsinstitut in eine nur wenige Straßenblocks entfernte Kirche gebracht. Dort fanden sich zahlreiche Freunde und Bekannte zur Trauerfeier ein. Die New Yorker Polizei hatte beide Orte schon am Morgen weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Journalisten und Schaulustige drängten sich bei Sonnenschein und sehr hohen Temperaturen an den Absperrgittern.

Infolge eines Unfalls gestorben

Ivana Trump war in der vergangenen Woche in ihrem Haus gestorben - nach Angaben der Gerichtsmedizin infolge eines Unfalls. Medienberichten zufolge war sie eine Treppe hinuntergefallen.

Die im heutigen Tschechien geborene Ivana Trump hatte unter anderem als Sportlerin, Geschäftsfrau und Model gearbeitet. Sie wurde als erste Ehefrau des späteren US-Präsidenten Donald Trump bekannt. Beide waren zwischen 1977 und 1992 verheiratet. Das Paar wurde in den 1980er-Jahren Teil der New Yorker High Society, ehe sich beide in den 1990er-Jahren unter großem öffentlichen Aufsehen scheiden ließen und Trump seine zweite Frau Marla Maples heiratete.