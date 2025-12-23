Beirat informiert: 2026 gibt es in Lahr wieder einen Inklusionstag

Lob gab es im Lahrer Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung, für Rampen, die beim Einkaufen helfen, sowie für das blindengerechte Modell der Innenstadt.
Beatrice Meyer, die im Rathaus die Zusammenarbeit mit dem Gremium koordiniert, stellte den geplanten Aktionstag „Inklusion 2026“ vor. Vonseiten des Rates gab es zum vorgeschlagenen Termin, 26. September 2026, keine Einwände. Auf dem Schlossplatz wird für diesen Tag eine Bühne errichtet. Der Wasserlauf wird abgedeckt. Damit alle Interessenten auch erreicht werden, wird ein Gebärdendolmetscher engagiert.