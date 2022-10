Beinahe-Unfall in Balingen

1 Auf dem Kreisverkehr vor dem City-Center hat ein bislang Unbekannter beinahe drei Schulkinder angefahren. Foto: Schnurr

Der Fahrer eines grauen Mercedes C-Klasse hat am Dienstag am Kreisverkehr vor dem Balinger City-Center beinahe eine Gruppe von Kindern überfahren.















Balingen - Ein noch unbekannter Autofahrer ist am Dienstagmittag um 13.45 Uhr mit zu höher Geschwindigkeit auf der Straße Am Spitaltörle in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Mit einem grauen Mercedes C-Klasse mit Balinger Kennzeichen ist er laut Zeugenaussagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Stein neben der Fahrbahn gestreift.

Danach bog er in den Kreisverkehr ein und wollte auf der Wilhelmstraße weiter in Richtung Feuerwehrhaus. Zu diesem Zeitpunkt wollte eine Gruppe von Schülern den Fußgängerüberweg am City-Center überqueren und war bereits auf dem Zebrastreifen.

Mann fährt nach kurzem Gespräch weiter

Der Mercedes soll erst knapp vor drei Schülern gehalten haben. Danach stieg der Fahrer an der Bushaltestelle an, redete mit den Kindern und fuhr dann weiter.

Der Fahrer wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben, mit hellbraunen Haaren, Dreitagebart und einem sogenannten "Boxerhaarschnitt" beschrieben. Er war mit einem dunkelbraunen, langärmeligen Sweatshirt und Blue Jeans bekleidet. In dem grauen Mercedes sollen auf der Rückbank zwei junge Frauen und ein Kind im Kindersitz gesessen haben.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Die Polizei bittet eventuell Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer 07433/26 40 um Hinweise.