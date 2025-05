Beim Zweitliga-Aufstieg dabei Deshalb war ein Teil des SC Lindenhof im Fanblock von Dynamo Dresden

Bevor der Ball am Sonntag in der Kreisliga A1 im Duell mit der SG Aichhalden/Rötenberg rollte, waren einige Spieler des SC Lindenhof bei der Aufstiegsfeier von Dynamo Dresden mit dabei. SC-Trainer Marc Rapp erklärt, was es damit auf sich hat.