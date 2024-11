Beim Zweckverbands Abfallbehandlung Kahlenberg: Ringsheimer Feuerwehr probt ein Katastrophen-Szenario

1 Die Feuerwehr Ringsheim und die benachbarten Wehren waren bei der Übung beim ZAK an vielen Stellen gleichzeitig gefordert. Foto: Decoux

„Wasser marsch“ hieß es am Samstagnachmittag auf dem Gelände des Zweckverbands Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK). Die Feuerwehr Ringsheim probte den Ernstfall. Der Übungsschwerpunkt lag auf der Zusammenarbeit mit benachbarten Wehren.









An der Übung beim ZAK wirkten die Feuerwehren aus Ettenheim, Herbolzheim, Lahr, Rust sowie Kappel-Grafenhausen mit rund 90 Einsatzkräften mit. Die Übungsannahme: In der neuen Anlage zur thermischen Verwertung und Rohstoffrückgewinnung aus Ersatzbrennstoffen (EBS) ist es zu einer Verpuffung gekommen. Mehrere Personen haben sich noch in dem Gebäude aufgehalten. Die Gefahrenstufe war beim Eintreffen der Wehr hoch und wurde bis zur höchsten Stufe erhöht. Die Übungsannahme glich einem Katastrophen-Szenario.