Beim Weinberg: Darum wird kein Windrad zwischen Oberschopfheim und Friesenheim gebaut

In allen Friesenheimer Ortsteilen haben die Gremien dem Regionalplan und dessen Teilfortschreibung zugestimmt. Der Netzengpass sorgte für Diskussionen.
In allen vier Ortsteilen haben die Ortschaftsräte ihre Zustimmung zum Abwägungsbeschluss des Verbands Region Südlicher Oberrhein gegeben und den geänderten Entwurf der Teilfortschreibung „Windenergie“ zustimmend zur Kenntnis genommen. In einem weiteren Prozess soll der Gemeinderat die Verwaltung mit einer positiven Stellungnahme ins Rennen schicken.