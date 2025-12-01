Beim Weihnachtsmarkt: Harley-Nikoläuse fahren in Bad Bellingen vor

20 Nikoläuse auf Harley Davidson-Motorrädern waren die Attraktion beim Bad Bellinger Weihnachtmarkt. Sie sammeln Spenden für den Hilfsverein „Chinderlache“.

Es regnete am Sonntag fast den ganzen Tag über. Das schreckte aber die Menschen nicht ab, den Weihnachtsmarkt im Kurpark von Bad Bellingen zu besuchen, an den vielen Verkaufsständen nach schönen Dekorationsartikeln oder Geschenkideen zu schauen oder sich einfach nur an den verschiedenen Verpflegungsständen oder im großen Blockhaus zum gemeinsamen Plausch zu treffen.

Zwar hielt sich die Adventsstimmung wegen des Regens in Grenzen, die Gäste machten aber das Beste daraus und genossen Getränke und Speisen.

Auf dem überdachten Podium sorgte der Musikverein Bad Bellingen für weihnachtliche Musik. Auf der Kunsteisbahn des Restaurants „Das Park“ glitten vorwiegend Kinder auf den Kufen ihrer Schlittschuhe dahin.

Gegen 16 Uhr war aus einiger Entfernung das tiefe Brummen von Harley-Davidson-Motorrädern zu hören. Viele Gäste strömten in Richtung Kurpark und empfingen die Nikoläuse. „Das ist ein toller Empfang“, freute sich Chapter-Chef Ulrich Berndt hinter seinem weißen Rauschebart, den er mit seinem markanten Schnauzer, natürlich weiß eingefärbt, ergänzte.

Trotz des miserablen Motorradwetters waren 20 Nikoläuse auf ihren aufwändig dekorierten Maschinen aus der Produktion der legendären amerikanischen Motorrad-Schmiede losgezogen. In ihren Nikolaus-Gewändern zogen sie die Menschen allerorts magisch an. Viele Stunden brauchte es, um die Motorräder mit Lichterketten, Weihnachtsschmuck und entsprechenden Figuren – natürlich verkehrssicher – zu montieren.

Ganz langsam bahnten sie sich den Weg durch den Weihnachtsmarkt und parkten vor dem Kurmittelhaus. Von dort starteten sie ihre Sammelkampagne, die in diesem Jahr dem Verein „Chinderlache“ zu Gute kommen wird.

Der Musikverein sorgte für adventliche Musik. Foto: Volker Münch

Der Verein, dessen Schirmherr der bekannte Fußballtrainer Ottmar Hitzfeld ist, hat sich der Aufgabe verschrieben, Kindern in Not auf vielfältige Weise zu helfen und zu unterstützen. „Deshalb gehen wir auch gerne bei einem solchen Wetter auf Tour und sammeln Spenden ein“, betonte Ulrich Berndt.

Im Gegenzug für eine Spende erhielten die Kinder ein kleines Weihnachtspäckchen, das im Vorfeld von zahlreichen Bürgern gepackt und für die Aktion zur Verfügung gestellt wurden, wie Restaurant-Inhaber Marcus Ciesiolka erzählte.

Die Harley-Nikoläuse, die seit etwa 17 Jahre im Markgräflerland unterwegs sind, ließen sich auch gerne mit den Kindern auf ihren Motorrädern fotografieren oder zeigten den Gästen gerne die Details ihrer Dekorationen an ihren Motorrädern. Für den Alemannen-Chapter aus Weil am Rhein war der Halt beim Bad Bellinger Weihnachtsmarkt der Auftakt zu weiteren Aktionen.

Bereits am kommenden Samstag, 6. Dezember, machen sie dem Nikolaustag alle Ehren und starten ein weiteres Mal auf ihren geschmückten Bikes. In Weil am Rhein werden sie gegen 12 Uhr bei der Dreiländergalerie erwartet, bevor sie am Nachmittag nach Lörrach fahren werden. Dort legen sie beim Herrenfachgeschäft „Stammhalter“ in der Basler Straße einen weiteren Stopp für den guten Zweck ein.