Beim Weihnachtsmarkt: Harley-Nikoläuse fahren in Bad Bellingen vor

20 Nikoläuse auf Harley Davidson-Motorrädern waren die Attraktion beim Bad Bellinger Weihnachtmarkt. Sie sammeln Spenden für den Hilfsverein „Chinderlache“.
Es regnete am Sonntag fast den ganzen Tag über. Das schreckte aber die Menschen nicht ab, den Weihnachtsmarkt im Kurpark von Bad Bellingen zu besuchen, an den vielen Verkaufsständen nach schönen Dekorationsartikeln oder Geschenkideen zu schauen oder sich einfach nur an den verschiedenen Verpflegungsständen oder im großen Blockhaus zum gemeinsamen Plausch zu treffen.