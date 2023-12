Beim VfB Stuttgart ausgebildet: Traumdebüt für deutsches Milan-Talent Jan-Carlo Simic

1 Der Milan-Profi Jan-Carlo Simic wurde beim VfB Stuttgart ausgebildet. Foto: dpa/Luca Bruno

Jan-Carlo Simic von der AC Mailand hat im Alter von 18 Jahren ein fulminantes Debüt in der italienischen Serie A hingelegt. Der in Nürtingen geborene und beim VfB ausgebildete Simic wurde beim Heimspiel gegen Monza in der 24. Minute eingewechselt und traf zum zwischenzeitlichen 2:0.









Link kopiert



Der in Nürtingen geborene Jan-Carlo Simic von der AC Mailand hat im Alter von 18 Jahren ein fulminantes Debüt in der italienischen Serie A hingelegt. Der beim VfB Stuttgart ausgebildete Innenverteidiger wurde am Sonntag beim Heimspiel gegen AC Monza in der 24. Minute eingewechselt und traf gleich 18 Minuten später zum zwischenzeitlichen 2:0 (42.) für den neunmaligen Europapokalsieger.