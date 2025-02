Beim Umzug in Donaueschingen: 13-Jährige wird von Hexe gepackt und fallen gelassen - Krankenhaus

Beim Umzug in Donaueschingen

1 Beim Umzug in Donaueschingen ist eine 13-Jährige von einer Hexe gepackt und fallen gelassen worden. Dabei wurde das Mädchen verletzt. (Symbolfoto) Foto: ARIMAG/ Shutterstock

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Wochenende beim Umzug in Donaueschingen verletzt worden, nachdem es von einer Hexe über die Schulter geworfen und fallen gelassen wurde. Die Folge: ein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt. Ihre Mutter appelliert nun an die Narren zur Vorsicht. Der betroffene Verein hält sich bedeckt.









Link kopiert



„Jedem zur Freud` und niemand zu Leid!“ heißt das allseits bekannte Motto der Fastnacht, das sich in der Regel auch alle Fasnetsvereine zu Herzen nehmen. Dennoch ist es am Sonntag beim Umzug, der im Rahmen eines Freundschaftstreffens von drei Hexen-Zünften in Donaueschingen veranstaltet wurde, zu einem Unfall gekommen: „Meine 13-jährige Tochter ist von einer Hexe gepackt und über die Schulter gelegt worden. Dann hat die Hexe sie einfach nach hinten runterfallen lassen. Sie ist auf den Kopf geknallt und wurde ohnmächtig.“