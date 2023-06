Drei gelungene Festtage liegen hinter der Mannschaft, der Bevölkerung und den vielen Gästen: Die Oberschopfheimer Feuerwehr-Abteilung hat ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Beim Umzug am Sonntag mit historischen Spritzen blieb kaum jemand trocken.

Wer nach Oberschopfheim gekommen ist, hat sich vor der 100-jährigen Geschichte und all den Menschen verneigt, die sich um die Feuerwehr verdient gemacht haben. Eine ebenso tiefe Verbundenheit drückten die Gäste gegenüber der aktuellen Mannschaft mit Abteilungskommandant Thomas Geiger aus.

Los ging es am Freitagabend mit einem Festbankett, an dem gut 230 Gäste teilgenommen haben. Die DJK übernahm für die Feuerwehr die Bewirtung. Alle Abteilungen waren vertreten, darunter auch die Konstanzer Feuerwehr, zu der die Oberschopfheimer eine seit Jahrzehnten bestehende Freundschaft pflegen. In einem humorvollen Dialog spielten Thorsten Junker und Johannes Krämer die Geburtsstunde und die Entwicklung der Feuerwehr nach. Dazwischen gibt es Festreden und eine Weinprobe mit Winzerchef Frank Erb sowie den besten Oberschopfheimer Weinen, die noch niemand verkostet hat. Ausgeschenkt wurde der Jahrgang 2022.

Abteilungskommandant ist stolz auf seine Truppe

„Es gibt stolze 100 Jahre und eine stolze Mannschaft zu feiern“, betonte Abteilungskommandant Thomas Geiger. In einem kurzen Rückblick streifte er den technischen Wandel innerhalb der Abteilung und betonte den unbändigen Willen seiner Mannschaft, sich stets zur Sicherheit der gesamten Bevölkerung weiterzubilden Dazu zähle auch die interkommunale Zusammenarbeit.

In 100 Jahren habe die Feuerwehr Unglaubliches geleistet, erklärte Bürgermeister Erik Weide. Drei Festtage gestalteten sich für den Ort großartig. Eine gigantische Bühne wurde von Roland Herzog und seinem Team geschaffen, eine Festbroschüre erstellt, das Festwochenende organisiert und dabei niemals die eigenen Einsätze im Dienste der Bevölkerung außer acht gelassen. Aufopferungsvoll setze sich die Feuerwehr im Dienst der Allgemeinheit ein.

Bei einer Schauübung zeigte die Jugendfeuerwehr ihr Können. Foto: Bohnert-Seidel

„Viele Hundert Male wurde die Wehr in den vergangenen 100 Jahren gerufen und hat unter Einsatz des eigenen Lebens ihren Dienst in der Nächstenliebe am Menschen verrichtet“, betonte Ortsvorsteher Michael Jäckle. Dafür gebühre der Abteilung der größte Respekt und Dank der gesamten Bevölkerung. Mit der Feuerwehr im Ort vollziehe sich eine gelebte Dorfgemeinschaft.

Kommandant Thomas Manach kam mit einem Geschenk der Freundschaft. „Was die Feuerwehr im Wesentlichen ausmacht, ist die Kameradschaft. Bei aller technischen Entwicklung hat sich daran auch in 100 Jahren nichts verändert“, so Manach. Aus diesem Grund werden die Kameraden aus den anderen Abteilungen den Oberschopfheimern eine Wanderung mit allem drumherum für die Kameradschaftspflege organisieren. Eine Flasche Schnaps ist schon einmal mitgebracht und der leere Bilderrahmen wird mit „Schnappschüssen“ nach der Wanderung bestückt. Vom Kreisfeuerwehrverband überbrachte Reiner Graupe die Glückwünsche und hob einmal mehr den Teamgeist in der Feuerwehr hervor.

Viele Festbesucher zog es später zur Partynacht

Mit einer Schauübung am Kindergarten St. Franziskus demonstrierte die Jugendfeuerwehr ihr Können. Später trafen sich viele Festbesucher zur Partynacht mit der Band „Bla-Bli-Bla-Blasmusik“. Wieder einmal sorgte die Mannschaft mit ihren vielen Helfern für das Wohlbefinden der Gäste. Nach dem ökumenischen Wortgottesdienst übernahm der Musikverein Oberschopfheim die musikalische Regie und schenkte den Festbesuchern beste Rhythmen.

Um 14 Uhr war es endlich so weit. Die Feuerwehr und ihre vielen Gastwehren setzten sich in Gang und legten ihren Weg vom Feuerwehrhaus über die Oberdorfstraße zur Auberghalle zurück. Natürlich blieb kaum jemand am Straßenrand trocken, schließlich waren ganz schön viele sehr gut funktionierende historische Spritzen unterwegs. Anschließend wurde zu Platzkonzerten und munterer Geselligkeit rund um die Auberghalle eingeladen.

Das Fest in Zahlen

Mehr als 200 Arbeitsdienste wurden verrichtet, 22 Gruppen nahmen beim Umzug von einem Kilometer Länge teil. Acht Oldtimer waren unterwegs, besetzt von Alterskameraden aller Abteilungen und gefahren von Mitgliedern des Chauffeurvereins Lahr. Alle Vereine halfen mit. Fahrzeuge und Löschwagen aus dem 19. Jahrhundert bis in die Neuzeit waren zu sehen. Die älteste Spritze – aus dem 19. Jahrhundert – brachte die Feuerwehr aus Nonnenweier.