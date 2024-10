Nach fast zweijähriger Planungs- und Bauzeit ist es jetzt soweit. Der inklusive Spielplatz des Sportvereins Vollmaringen ist fertiggestellt und kann seiner Bestimmung übergeben werden.

Diese Einweihung findet am Samstag, 26. Oktober, ab 14.30 Uhr statt. Hierzu wird eingeladen. Bei den Einweihungsfeierlichkeiten blicken die Akteure auf die Bauzeit zurück. Grußworte, unter anderem von der Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, stehen ebenso auf dem Programm wie die kirchliche Segnung des Spielplatzes.

Auch Mitglieder von umliegenden Lebenshilfen sind bei der Einweihung dabei, und auch die Kindergarten- und Grundschulkinder aus Vollmaringen sind eingeladen. Gerade die Kinder, die Nutzer des Spielplatzes, sollen bei der Einweihung im Mittelpunkt stehen.

Geräte können von Kindern und Jugendlichen genutzt werden

Was ist das Besondere an einem inklusiven Spielplatz? Alle Spielgeräte können wirklich von allen Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob jemand behindert ist oder ob jemand ein Handicap hat. Das Trampolin ist auch von Rollstuhlnutzern befahrbar. Die neue Rutsche ist extra breit und kann daher auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden. Auch die Tischtennisplatte oder der Sandspieltisch können unterfahren werden – und damit können wirklich alle, ob behindert oder nichtbehindert, an diesen Geräten spielen.

Viele Arbeitsstunden von Ehrenamtlichen

Bis es soweit war, wurden sehr viele unentgeltliche Arbeitsstunden von Mitgliedern des Sportvereins Vollmaringen geleistet. Dieser große Einsatz ist vor allem der Grund dafür, dass der vorgegebene Kostenrahmen eingehalten werden konnte.

Nach dem offiziellen Teil der Einweihung wird zum anschließenden Ständerling eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen, Getränken und kleinen Speisen aus der Sportheimküche ergibt sich die Gelegenheit zu Gesprächen und zum Austausch. Der SV Vollmaringen betont: „Wir laden alle Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister und Verwandte – also wirklich alle - ganz herzlich zur Einweihung des neuen inklusiven Spielplatzes und dem sich anschließenden Ständerling ein.“