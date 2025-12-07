Beim Sieg des SC Lahr: Dennis Häußermann feiert einen besonderen Jahresabschluss

Der Spieler des SC Lahr kam kurz vor der Winterpause gegen die Villinger Reserve zu einer Premiere. Die Kicker von der Dammenmühle zeigten sich insgesamt souverän.
LAHR. Verbandsliga: SC Lahr - FC 08 Villingen II 3:1 (1:0). Die Kicker von der Dammenmühle haben sich im letzten Spiel des Jahres noch einmal von ihrer souveränen Seite gezeigt. Gegen die Villinger Reserve, die als Schlusslicht als krasser Außenseiter nach Lahr gekommen war, gab es einen ungefährdeten Sieg. Der SCL überwintert damit auf Platz zwei und hat schon jetzt stattliche 40 Zähler auf dem Konto.