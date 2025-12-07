Beim Sieg des SC Lahr: Dennis Häußermann feiert einen besonderen Jahresabschluss

Der Spieler des SC Lahr kam kurz vor der Winterpause gegen die Villinger Reserve zu einer Premiere. Die Kicker von der Dammenmühle zeigten sich insgesamt souverän.

LAHR. Verbandsliga: SC Lahr - FC 08 Villingen II 3:1 (1:0). Die Kicker von der Dammenmühle haben sich im letzten Spiel des Jahres noch einmal von ihrer souveränen Seite gezeigt. Gegen die Villinger Reserve, die als Schlusslicht als krasser Außenseiter nach Lahr gekommen war, gab es einen ungefährdeten Sieg. Der SCL überwintert damit auf Platz zwei und hat schon jetzt stattliche 40 Zähler auf dem Konto.

Der SCL ging durch Dennis Häußermann schon nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung. Nach einem langen Einwurf von Nico Gutjahr bekam Villingen den Ball nicht aus dem Strafraum. Johannes Wirth steckte die Kugel gekonnt mit einem Kontakt zu Dennis Häußermann durch, der im Fallen für die Führung sorgte. Für Häußermann war es das erste Saisontor. Er hatte durch eine Verletzung in dieser Saison von September bis November einige Spiele verpasst und war im Spitzenspiel gegen Teningen Mitte November erst zu seinem Comeback gekommen. Dem knappen Rückstand lief der Gast nun hinterher. Die U 21 der Nullachter zeigte lediglich Angriffsbemühungen.

Das Spiel blieb bis Mitte der zweiten Hälfte durch die knappe Führung der Lahrer noch offen. Dann sorgte Moritz Bandle, der im Hinspiel in Villingen bereits beide Treffer markiert hatte, für das 2:0. Villingens Schlussmann Jannik Kübler hatte eine Freistoßflanke von der rechten Seite nicht festgehalten und der Lahrer staubte im Fünfer ab.

Dominanz zeigt sich von Anfang an

Kaum war danach wieder der Anstoß erfolgt, sorgte Mick Keita nach einem Zuckerpass in die Spitze bei einem Konter per Heber über den Keeper für die Entscheidung (72.).

Die U 21 aus Villingen ließ sich zumindest nicht hängen und kam durch Yannick Spät kurz vor Schluss nach einem Ballgewinn im Mittelfeld sowie einem schönen Pass per Flachschuss noch zum Ehrentreffer. „Unsere Mannschaft hat von Anfang an gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Wir haben es nur zunächst verpasst, früher das zweite und dritte Tor nachzulegen“, sagt Petro Müller, Sportlicher Leiter des SCL. Torschütze Häußermann wurde besonders von seinen Kollegen gefeiert. „Wenn man jemanden bei der Leistung hervorheben möchte, dann verdient er sich das“, so Müller.

SC Lahr: Leptig; Stopp, Sö. Zehnle (70. Zeyer), Naletilic (57. Giedemann), Wirth (70. Schumacher), Bandle, Bross, Häußermann, Allgaier, Gutjahr, Kaufmann (57. Keita).

Tore: 1:0 Häußermann (5.), 2:0 Bandle (68.), 3:0 Keita (72.), 3:1 Spät (87.).