Die Grillstelle bei der Kneipp-Anlage beim Schützenhaus wird in absehbarer Zeit zurückgebaut und abgeräumt, und nicht erneuert. Dies wurde im Ortschaftsrat offenkundig.

Die Gründe liegen weniger an der Vermüllung oder am Zuparken des Geländes. Eine Grillstelle sollte mindestens 30 Meter vom Wald entfernt sein, wurde vom Forst hingewiesen.

Über die erste Etappe der Unterzeichnung der Gemeinde-Partnerschaftsverträge zwischen VS-Tannheim mit den Namensvettern aus Tannheim/Iller und Tannheim/Tirol berichteten Ortsvorsteherin Anja Keller und die sie begleitenden Ortschaftsräte über die Veranstaltung in Tannheim/Iller. In Tannheim/Tirol findet die Zeremonie Anfang August statt. In VS-Tannheim wird es am 29. November sein.

Neues Fahrzeug

Hausmeister und Gemeindearbeiter stehen in Kürze für ihre Arbeiten, vor allem auch für den Winterdienst, ein neuer Kommunal-Traktor zur Verfügung. Ortsvorsteherin Anja Keller wurde mitgeteilt, dass die 70 000 Euro aus dem städtischen Haushalt für solche Zwecke bereitstehen. Aus bisheriger Erfahrung würde man ein Fahrzeug einer bestimmten Firma bevorzugen, das mit den nötigen Anbauteilen rund 10 000 Euro mehr kosten würde.

Der Ortschaftsrat befürwortete, diesen Betrag aus den Budgetmitteln zur Verfügung zu stellen. Der bisherige Traktor stammt noch aus der Zeit vor der Jahrtausendwende und kam vor zwei Jahren nur noch gnadenhalber durch den TÜV, weil es ein kommunales Fahrzeug war, ein privater Eigner wäre durchgefallen, hieß es in der Sitzung.

Ebenfalls stimmte der Ortschaftsrat der Vergabe von Malerarbeiten zur Sanierung der Holzfassadenteile am Feuerwehrhaus zu. Diese Arbeiten ollen noch in diesem Jahr ausgeführt werden.