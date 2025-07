Beim Rückwärtsfahren übersehen: 75-jähriger Radfahrer bei Unfall in Balingen verletzt

75-jähriger Radfahrer bei Unfall in Balingen verletzt

1 Beim Rückwärtsfahren hat ein 24-Jähriger einen Fahrradfahrer übersehen. (Symbolfoto) Foto: © Kzenon – stock.adobe.com Ein 24-Jähriger hat am Mittwochnachmittag einen 75-jährigen Pedelec-Fahrer beim Rückwärtsfahren übersehen. Dabei wurde der Senior verletzt.







Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag wurde ein Radfahrer verletzt. Laut Polizeiangaben bog ein 24-Jähriger gegen 15.15 Uhr mit einem Ford Transit rückwärts von der Schmidstraße in die Untere Kirchstraße ein, um diese in Richtung Stadtkirche zu befahren. Dabei übersah er offenbar einen 75 Jahre alten Pedelec-Fahrer, der aus dieser Richtung heranfuhr.