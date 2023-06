Blech gehabt: Am Dach der Turnhalle am Oberndorfer Gymnasium ist beim Bau im Jahr 1969 gepfuscht worden, wie sich jetzt herausstellt. Es wurden viel zu dünne Bleche verbaut. Die Ertüchtigung kostet jetzt rund 50.000 Euro extra.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat am Mittwoch die überplanmäßigen Kosten genehmigt. Die Mängel auf dem Dach der Turnhalle fielen jetzt auf, weil bei der Sanierung der Hallenabschnitte G1 und G2 das Dach geöffnet worden war, um Baumaterial leichter ins Halleninnere zu bringen. Als die Ingenieure das Wiederverschließen des Daches planten, maßen sie die vorhandenen Trapezbleche nach und mussten sich stark wundern.

Einen halben Millimeter zu dünn

In der statischen Berechnung aus dem Jahr 1969 ist nachzulesen, dass bei den Blechen – der Laie würde sie „Wellblech“ nennen – eine Stärke von 1,5 Millimetern vorgesehen war. Eingebaut wurden aber Bleche mit nur einem Millimeter Stärke, wie sich jetzt herausstellte. Und damit, so teilte es die Verwaltung dem Ausschuss für Technik und Umwelt am Mittwoch mit, seien die erlaubten Dachlasten deutlich überschritten.

Das Ingenieurbüro Plocher schlug daher vor, über dem dünnen Dachblech der Halle ein neues tragfähiges Trapezblech zu verlegen, das auch die darauf geplanten Photovoltaik-Module aufnehmen kann. Die alten Bleche müssen bei diesem Verfahren nicht entfernt werden, so dass auch die teils an ihnen befestigten Deckenheizkörper nicht abgebaut werden müssen. Die Kosten dafür betragen laut einem Angebot der Firma Lange aus Bochingen rund 90 000 Euro.

Rund 50 000 Euro extra

Insgesamt kommt der Pfusch aus dem vergangenen Jahrhundert die Stadt aber nicht ganz so teuer. Weil die alte Blechlage einfach auf dem Dach bleiben kann, entfallen Kosten etwa für die Dachabdichtung und den Dachrandabschluss in Höhe von rund 43 000 Euro, so dass die überplanmäßigen Kosten mit „nur“ 48 000 Euro ins Gewicht fallen.