Darum gibt es beim SC Lahr am Sonntag keine Abschiedstränen

Der SC Lahr (in Blau, hier gegen Kuppenheim am Ball) steht vor seinem letzten Heimspiel der Saison. Foto: Künstle Das letzte Heimspiel der Saison ist ein feierlicher Rahmen, um wechselnde Spieler zu würdigen. An der Dammenmühle wird es am Sonntag aber keine Tränen geben.







Verbandsliga: SC Lahr - VfR Hausen (Sonntag, 13 Uhr). Geschenke, lobende Worte für die Zeit und beste Wünsche für die Zukunft: So ist es meist beim letzten Heimspiel einer Saison, wenn wechselnde Spieler noch einmal geehrt werden. An der Dammenmühle wird es am Sonntag ein anderes Bild geben, denn beim SCL herrscht Kontinuität.