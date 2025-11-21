Beim Lahrer Seepark: Senior beschädigt Autos und eine Laterne bei Irrfahrt über Parkplatz
1
Der Mann fuhr am Ende seiner Fahrt die Laterne um. Diese musste von einer Firma ausgetauscht werden. Foto: Stahl

Ein Lahrer Senior hat am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz am Seepark nach eigenen Angaben das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und einen enormen Schaden verursacht.

Wer sich am Parkplatz am Lahrer Seepark aufhält, dem fallen sofort die Spuren eines Unfalls auf. Eine Holzbegrenzung ist kaputt, von dort führen Autospuren an einem beschädigten Baum vorbei und enden an einer zerstörten Laterne. Ein Teil der Laterne liegt noch auf dem Boden. Die Laterne wurde am Donnerstagmittag von einer Fachfirma ausgetauscht, die Arbeiten waren noch voll im Gange.

 

Was ist hier passiert? Eine Pressemitteilung der Polizei bringt Licht ins Dunkeln: Im Zuge eines Ausparkmanövers durch den Mann, der bis dahin eher im Umgang mit Schaltgetrieben betraut gewesen sein soll, schoss der von ihm geführte BMW offenbar aus der Parklücke und stieß zunächst mit dem Heck eines Seat zusammen, teilt die Polizei mit.

Dem Lenkeinschlag des Wagens weiter folgend, krachte der Pkw im Anschluss gegen einen geparkten Volkswagen. Ungebremst durchbrach der außer Kontrolle geratene SUV in der Folge eine Holzbegrenzung des Parkplatzes und steuerte einen kleinen Hang hinauf, wo das Fahrzeug letztlich durch eine Laterne gestoppt wurde. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den verursachten Schaden auf 70 000 Euro.

+++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++

 