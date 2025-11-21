Beim Lahrer Seepark: Senior beschädigt Autos und eine Laterne bei Irrfahrt über Parkplatz

1 Der Mann fuhr am Ende seiner Fahrt die Laterne um. Diese musste von einer Firma ausgetauscht werden. Foto: Stahl Ein Lahrer Senior hat am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz am Seepark nach eigenen Angaben das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und einen enormen Schaden verursacht.







Wer sich am Parkplatz am Lahrer Seepark aufhält, dem fallen sofort die Spuren eines Unfalls auf. Eine Holzbegrenzung ist kaputt, von dort führen Autospuren an einem beschädigten Baum vorbei und enden an einer zerstörten Laterne. Ein Teil der Laterne liegt noch auf dem Boden. Die Laterne wurde am Donnerstagmittag von einer Fachfirma ausgetauscht, die Arbeiten waren noch voll im Gange.