Beim Joggen gefilmt: Kölnerin will Voyeur-Aufnahmen strafbar machen

2 Yanni Gentsch will, dass Voyeur-Aufnahmen strafbar sind. Foto: Federico Gambarini/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Kölnerin Yanni Gentsch wird beim Joggen von hinten gefilmt. Ein Voyeur hat es auf ihren Po abgesehen. Anzeigen kann sie ihn nicht. Das will die Kölnerin ändern - und erfährt breite Unterstützung.







Link kopiert



Köln/Düsseldorf - Ein Voyeur verfolgt und filmt die Kölnerin Yanni Gentsch (30) beim Joggen und nimmt dabei ihren Po ins Visier. Die Werbetexterin merkt das und stellt ihn zur Rede. Doch als sie ihn anzeigen will, erfährt sie, dass das Verhalten des Mannes nicht strafbar ist. Das will Gentsch nun ändern.