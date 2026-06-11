Beim HGV Meßstetten: „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand“

Meßstettens HGV-Chef Jörg Bandle berichtet im Gespräch über die diesjährigen Aktionen, spricht über die Wirtschaftslage und die Chancen des IIGP.
Der Meßstetter Handels- und Gewerbeverein (HGV) ist auch in diesem Jahr umtriebig aktiv. Vom verkaufsoffenen Sonntag bis zu Leistungsschauen oder dem obligatorischen Kalender – man stellt viel auf die Beine, um die lokale Wirtschaft auf Trab zu halten. Wichtig zu wissen: Der Meßstetter HGV vertritt nicht nur den Einzelhandel, sondern hat viele Sparten mit an Bord, auch große Unternehmen wie Interstuhl oder Sanetta. „Bei uns sind 91 Mitglieder drin“, berichtet Jörg Bandle vom gleichnamigen Fachgeschäft in der Meßstetter Innenstadt. Die wirtschaftliche Lage, da will der HGV-Vorsitzende gar nicht groß drum herum reden, die sei schwierig. Die teure Energie, der Fachkräftemangel, die Themen, die die Unternehmer umtreiben, sind bekannt.