Beim HGV Meßstetten: „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand“

Der Meßstetter Handels- und Gewerbeverein (HGV) ist auch in diesem Jahr umtriebig aktiv. Vom verkaufsoffenen Sonntag bis zu Leistungsschauen oder dem obligatorischen Kalender – man stellt viel auf die Beine, um die lokale Wirtschaft auf Trab zu halten. Wichtig zu wissen: Der Meßstetter HGV vertritt nicht nur den Einzelhandel, sondern hat viele Sparten mit an Bord, auch große Unternehmen wie Interstuhl oder Sanetta. „Bei uns sind 91 Mitglieder drin“, berichtet Jörg Bandle vom gleichnamigen Fachgeschäft in der Meßstetter Innenstadt. Die wirtschaftliche Lage, da will der HGV-Vorsitzende gar nicht groß drum herum reden, die sei schwierig. Die teure Energie, der Fachkräftemangel, die Themen, die die Unternehmer umtreiben, sind bekannt.

Gerade gegen den Fachkräftemangel müsse man selbst etwas tun und nach Möglichkeit ausbilden, so der HGV-Vorsitzende. Denn die Region auf der Alb sei zwar schön, aber doch von der Anbindung her weit weg. „Da wird es aus Stuttgart oder Tübingen schwierig“, sagt Bandle. Ein Problem für den Handel seien auch die wenigen Industriearbeitsplätze für Auswärtige, die eben dann doch vor Ort einkaufen, wenn sie ohnehin schon hier arbeiten. Er wolle Meßstetten „nicht als Schlafstadt bezeichnen“, aber es sei schon eher so, dass hier die Menschen aus- und weniger einpendeln würden. Hinzu kommt die Geografie und der Umstand, dass sich Meßstettens Kernort über gute drei Kilometer erstreckt und in die Länge zieht.

Was den Unternehmer positiv stimmt, das ist die Aussicht auf das IIGP in Meßstetten, das derzeit am Entstehen ist. Es gehe, für solch ein Großprojekt, schnell voran, auch wenn das manch ein ungeduldiger Bürger nicht sofort sehe, meint Bandle und ergänzt: „Das ist eine große Sache. Bis jetzt steht zwar noch nichts auf der grünen Wiese, aber wir hoffen auf einen Schub für die Stadt und zusätzliche Kaufkraft.“ Zumindest in den nächsten Jahren. Auch wenn die aktuelle Wirtschaftslage herausfordernd sei, so gelte, dass man „den Kopf nicht in den Sand“ stecke. Man arbeite da schon auch zusammen, stimmt sich etwa mit umliegenden HGVs ab, damit die verkaufsoffenen Sonntage nicht kollidieren. Ein gutes Stichwort: „Der zweite verkaufsoffene Sonntag im Herbst kommt vielleicht wieder“, stellt der 58-jährige Bandle in Aussicht. Das sei aus den eigenen Reihen gewünscht worden. Und auch sonst schickt man sich für das zweite Halbjahr 2026 dazu an, viel im HGV auf die Beine zu stellen. Etwa Vorträge sind geplant zu Rhetorik oder dem Bearbeiten von Reklamationen – teils, so Jörg Bandle, komme die Expertise direkt aus den Reihen der HGV-Mitglieder selbst. Auch die IT-Security sei natürlich ein immer größer werdendes Thema.

Kein wirkliches Thema ist wiederum der Leerstand in Meßstetten. Klar, hier und dort durchaus, aber nicht in größerem Maße, zeigt sich Jörg Bandle erfreut. Das werde eher zum Problem, wenn die Geschäftsinhaber irgendwann keinen Nachfolger mehr finden sollten – gerade das könne in den kommenden Jahren schon zunehmen. Aber wer weiß, vielleicht findet sich ja in der jüngeren Generation der ein oder andere Nachfolger. Eine Lehrstellen-Rallye wird jetzt gemeinsam mit der IHK und der örtlichen Realschule aus der Taufe gehoben, noch sei das in einem Anfangsstadium, man klopfe ab, wer Kapazität habe, erklärt Bandle. So kann man auch dem eingangs erwähnten Fachkräftemangel beikommen.

Politisch, da bläst der Meßstetter Unternehmer ins gleiche Horn wie viele andere, müssten die versprochenen Reformen zügiger umgesetzt werden. „Das geht alles zu langsam“, klagt Bandle. Vor allem stört ihn, dass vieles einfach auf die Wirtschaft und die Unternehmer abgeladen werden soll. „Man kann nicht immer sagen, die Unternehmen sollen es richten“, so der 58-Jährige, der außerdem die Ausgaben des Staates kritisch beäugt: „Wir retten die ganze Welt, aber die eigenen Leute kommen zu kurz.“ Kurzum könnten die Standortbedingungen besser sein, einen „wirtschaftlichen Ausverkauf“ sieht er hingegen nicht. Und in schwierigen Zeiten, das zeigen auch die Aktionen des HGV Meßstetten, muss man eben, gerade im lokalen Bereich, zusammenstehen. Das, so der Eindruck, klappt in der Heuberg-Metropole am Ende doch ganz gut.