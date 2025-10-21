Beim Herbstnachmittag: Mahlbergs Älteste schwelgen in Erinnerungen

Der diesjährige Herbstnachmittag lockte so viele Senioren wie noch nie an: 187 Gäste füllten die Mahlberger Stadthalle. Besonders eine Foto-Ausstellung kam gut an.
Längst sind mittlerweile nicht nur Menschen im Rentenalter, sondern schon ab 60 Lebensjahren zum Mahlberger Herbstnachmittag eingeladen. Doch trotz vorangegangener Aufforderung von Bürgermeister Dietmar Benz, sich eingeladen zu fühlen, auch wenn man sich „noch nicht alt“ fühle, bewegte sich der Altersdurchschnitt erwartungsgemäß deutlich weiter oben. Älteste Teilnehmerin war Tina Obergföll, die nächsten Monat ihren 99. Geburtstag feiert.