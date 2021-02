1 Ottilie und Werner Hettich sind glücklich und dankbar. Das Ehepaar ist seit 60 Jahren verheiratet. Foto: Hettich Foto: Schwarzwälder Bote

Jubiläum: Werner und Ottilie Hettich feiern Diamantene Hochzeit

Ottilie und Werner Hettich sind seit 60 Jahren verheiratet.

VS-Villingen. Werner und ­Ottilie Hettich feierten am Sonntag in ihrem Zuhause Am Sachsenwäldle in der ­Villinger Südstadt ihren 60. Hochzeitstag, die Diamantene Hochzeit.

Später wird gefeiert

Eigentlich wollten sie diesen Ehrentag in größerem Rahmen feiern, jedoch durch die derzeitigen Corona-Beschränkungen ließen sie den Ehrentag ganz ruhig angehen. "Gefeiert wird, wenn es wieder möglich ist", so ­Werner Hettich.

Zahlreiche Gratulanten aus dem Verwandten-, Freundes und Bekanntenkreis übermittelten ihnen auf telefonischem oder brieflichen ihre Glückwünsche.

Am Fasnetstart, 11. November 1958, lernten sie sich beim Glonki-Ball kennen und sind seitdem unzertrennlich. Im Februar 1961 heirateten Werner und Ottilie Hettich. Die 60 Ehejahre haben nicht nur drei Kinder, Ralf, Ulrike und Martina, hervorgebracht, sondern auch von Tochter ­Ulrike und Schwiegersohn Klaus, die drei Enkelkinder Hannah, Moritz und Nick.

"Wir sind sehr zufrieden, glücklich und dankbar, dass wir so vital sind", so die beiden 84-jährigen Werner und Ottilie Hettich.

Viele Jahre Bäckerei geführt

Vor 24 Jahren ist das Ehepaar gemeinsam in den Ruhestand gegangen, 30 Jahre nachdem sie den Familienbetrieb, die Bäckerei/Konditorei Hettich, von Vater Erich ­Hettich ­übernommen haben. Die Bäckerei Hettich in der Kirnacher Straße in Villingen, wird seit vielen Jahren von ihrem ehemaligen Bäckermeister, Siegfried Greiler, weitergeführt.

Werner und Ottilie Hettich sind nach wie vor sehr aktiv und rege und unterstützen das Vereinsleben. Ottilie ist seit 50 Jahren in der Gymnastikgruppe des DJK Villingen aktiv und unterstützt im Vorstandsteam den Freundeskreis Zittau.

Werner Hettich gehört dem Beirat des Männerchors ­Villingen an und ist auch bereits seit über 50 Jahren Mitglied in der Narrozunft Villingen.

Gerne auf Reisen

Das Ehepaar Hettich hat ­bisher gemeinsam viele Reisen und auch Radtouren unternommen. Ein ­besonderes Highlight, auf das sie gerne zurückblicken, waren auch immer der jährliche Extra-Urlaub am Bodensee mit den drei Enkeln Hannah, Moritz und Nick sowie ­Tochter Ulrike oder auch die mehrtägigen Radtouren im Freundeskreis.