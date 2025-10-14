Beim Fußball im Raum Lahr: Wo Vereinsliebe durch den Magen geht

Amateurfußball ist eine emotionale Angelegenheit – die richtige Nervennahrung gehört dazu. Unsere Redaktion hat sich über die Bewirtung bei Vereinen im Raum Lahr informiert.
Das Vereins- oder Clubheim bildet den sozialen Mittelpunkt eines Vereins. Dort kommen Mitglieder, Fans und Gleichgesinnte zusammen – manchmal auch Leidensgenossen. Da ist es natürlich schade, wenn das Vereinsheim den Betrieb einstellen muss, weil das meist ehrenamtlich arbeitende Personal fehlt oder sich kein Pächter finden lassen will, der den Restaurantbetrieb aufrecht erhält. Denn das Essen im Vereinsheim verspricht doch immer Kochen mit Herz – Gourmetküche wird selten gefordert. Was bieten die Vereine in Lahr und Umgebung an? Ein Überblick mit Klassikern und Überraschungen: