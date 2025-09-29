Beim Friedhof in Nonnenweier: Bestatter haben neue Pläne für ein Krematorium – doch wieder gibt’s Kritik

Nachdem sie in Ichenheim gescheitert sind, nehmen Bestatter um die Familie Rottenecker nun Nonnenweier ins Visier. Doch auch dort wehrt man sich gegen ein Krematorium.
Versuch Nummer zwei: Die Gruppe um die Lahrer Bestatterfamilie Rottenecker will ein eigenes Krematorium in Konkurrenz zu den Bergfriedhof-Plänen der Stadt Lahr errichten. Ralph Rottenecker bestätigte auf LZ-Anfrage, dass ein Grundstück in Nonnenweier dafür „sehr interessant“ ist. Doch schon vor einem möglichen Gang in Gemeinde- oder Ortschaftsrat gibt es Kritik.