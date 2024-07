Beim Europa-Park in Rust

1 Ein Mann soll in Rust versucht haben, Pfandflaschen im großen Stil zu entwenden. (Symbol) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Einem aufmerksamen Zeugen war es am Sonntagabend zu verdanken, dass einem mutmaßlichen Langfinger das Handwerk gelegt wurde.









Link kopiert



Der Mann machten sich gegen 21.20 Uhr mit einem Komplizen an einem mit Pfandflaschen gefüllten Rollcontainer in der Europa-Park-Straße zu schaffen und lud die Waren in ein davor abgestelltes Fahrzeug, berichtet die Polizei.