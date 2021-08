1 Geldsegen für Eurojackpot-Gewinner Foto: dpa/Patrick Seeger

Geldsegen für einen Glückspilz aus Baden-Württemberg: Mehr als 800 000 hat der Lottospieler beim Eurojackpot gewonnen. Über jeweils 45 Millionen Euro dürfen sich zwei neue Multimillionäre freuen.

Helsinki - Zwei Lottospieler aus Finnland und Polen haben den Eurojackpot geknackt und können sich auf jeweils 45 Millionen Euro freuen. Das teilte die Westdeutsche Klassenlotterie am Freitagabend mit. Demnach tippten die beiden Glückspilze die richtigen Gewinnzahlen 4, 31, 39, 43 und 46 und die beiden Eurozahlen 1 und 4.

In der Gewinnklasse zwei wurde der Eurojackpot achtmal geknackt. Über 836.537 Euro können sich jeweils ein Glückspilz in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Bayern freuen sowie zwei Gewinner in Hessen, außerdem jeweils einer in Norwegen und Tschechien.