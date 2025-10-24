Beim „Erzählcafé“: Bilder schicken Schmieheimer Senioren auf eine Zeitreise

120 Fotos, die besondere Momente in Schmieheims Geschichte festhalten,weckten beim „Erzählcafé “ viele Erinnerungen. Einige Alteingesessene erkannten sich dabei wieder.
Die evangelische Kirchengemeinde Schmieheim hatte am vergangenen Donnerstag zum Gemeindenachmittag eingeladen. Alle Plätze an der liebevoll gedeckten Kaffeetafel waren besetzt und Pfarrer Martin Grüsser freute sich, 35 im Herzen jung gebliebene Bürger begrüßen zu dürfen. Jürgen Ernst führte mit einigen Fotos auf eine Zeitreise durch 50 Jahre Schmieheimer Ortsgeschichte. Beginnend mit einem Bild aus dem Jahr 1949 spannte Ernst den Bogen chronologisch bis in Jahr 1999 und lieferte zu jedem der insgesamt 122 Bilddokumente interessantes Hintergrundwissen. Pfarrer Grüsser moderierte den Vortrag und band die Zuschauer mit Charme in das Geschehen ein.