Beim Einkaufen: Jeder Vierte zahlt täglich mit Smartphone oder Uhr

1 Ein Gast demonstriert mit einem Smartphone und der App in einem Cafe das Bezahlen mit dem Handy. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Kontaktlos Einkaufen mit Handy oder Smartwatch wird beliebter: Der Anteil der regelmäßigen Nutzer ist deutlich gestiegen. Besonders Jüngere zahlen in Geschäften oft auf diese Weise.









Berlin - Mit Smartphone oder Smartwatch den Einkauf bezahlen - bei Verbrauchern in Deutschland wird das immer beliebter. Jeder Vierte zahlt täglich damit, fast jeder Zweite mindestens einmal in der Woche. Das ist das Ergebnis einer am Montag veröffentlichten, repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Dafür waren im April und Mai dieses Jahres mehr als 1000 Menschen in Deutschland befragt worden. 40 Prozent haben demnach noch nie auf diese Weise im Geschäft bezahlt.