Beim Casting im Europapark Rust: Donaueschinger DSDS-Kandidat scheitert wieder vor Dieter Bohlen

1 Der 30-jährige Tarkan Simsek aus Donaueschingen träumt von der großen Bühne. Bei der Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) hat es leider erneut nicht für die nächste Runde gereicht. Foto: RTL / Markus Hertrich/Jurycasting, Folge 2

Für ihn war es bereits der zweite Anlauf, doch erneut scheiterte der Donaueschinger Tarkan Simsek vor der Jury der Fernsehsendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Doch der 30-Jährige will nicht aufgeben – gegenüber der Redaktion erzählt er von seinen Erfahrungen in der TV-Sendung und wie es für ihn weitergeht.









Musik schafft Emotionen, verbindet Menschen und lässt uns für einen Moment den Alltag vergessen. Sie verzaubert, inspiriert und gibt uns die Möglichkeit, in eine andere Welt einzutauchen. Für Tarkan Simsek ist Musik all das und noch viel mehr. Und er hat einen großen Traum: Er will Menschen mit seiner Musik und seinem Entertainment verzaubern. Bereits zum wiederholten Male stellte er sich in diesem Jahr der Herausforderung der Fernseh-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), um seinem Ziel, als Entertainer auf großen Bühnen zu stehen.