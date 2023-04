1 Mit zwei Autokranen wurde der Mitropa-Wagen auf das beim Bahnhof verlegte Gleis gestellt. Foto: Ziegelbauer

Für einen ersten Blickfang hat die Stadt Bad Wildbad schon vor Jahren mit der Aufstellung eines ausgedienten Bergbahnwagens an der Zufahrt zur Innenstadt bei der Kreisverkehrsanlage gesorgt. Einen zweiten gibt es seit Donnerstag mit einem mehr als 20 Meter langen Mitropa-Speisewagen aus dem Jahr 1933.









Einen Mitropa-Speisewagen haben Thomas und Lucas Sperr (Stuttgart) als Eigentümer des sanierten Wildbader Bahnhofsgebäudes aufstellen lassen. Dieser soll im Laufe des Jahres nach dem Abschluss noch notwendiger Innenausbauarbeiten wieder seiner ursprünglichen Nutzung zugeführt werden, ein spezielles Speisen- und Getränkeangebot haben und damit die gastronomische Vielfalt in der Kurstadt erweitern.

Verzögerung Angekündigt war der Mitropa-Speisewagen schon seit mehr als zwei Jahren. Verzögert hat sich das Projekt den Ausführungen von Thomas Sperr zufolge über zwei Jahre hinweg durch Corona.

Ablauf Angelaufen ist die Aktion am Dienstagabend in Halle, wo der Mitropa-Wagen teilsaniert wurde und ein neues Outfit erhalten hat.

Dort wurde er auf einen Schwerlast-Sattelzug gehievt, um nach dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen für den überschweren und überlangen Transport in zwei Nachtfahrten die rund 500 Kilometer lange Reise nach Bad Wildbad anzutreten.

Die erste Etappe führte in der Nacht zum Mittwoch bis in den Raum Ansbach und in der Nacht zum Donnerstag mit der Ankunft auf dem dazu abgesperrten Wildbader Busbahnhof nach 4 Uhr. Die dortigen Bus-Haltestellen waren für Mittwoch und Donnerstag an die Ladestraße auf der anderen Seite des Bahnhofs verlegt worden. Gegen 6.30 Uhr am Donnerstag trafen zwei große Kranfahrzeuge in Bad Wildbad ein. Nach ihrem Aufbau wurden ab 7.40 Uhr zunächst die beiden auf einem weiteren Fahrzeug angelieferten und jeweils etwa elf Tonnen wiegenden Drehgestelle von der Ladefläche auf das in den vergangenen Wochen seitlich des Bahnhofs angelegte Gleis gehievt.

Die Spannung für das Arbeitsteam wie auch für die zwischenzeitlich zum Bahnhof gekommenen Zuschauer erreichte ihren Höhepunkt, als nach dem Anlegen der beiden sogenannten Textilschlupfer kurz nach 9 Uhr die beiden Autokrane begannen, mit absoluter Präzision den etwa 18 Tonnen schweren Speisewagen über Straßenlampen hinweg auf die Schiene zu stellen. Und das recht flott in einem Zeitraum von nur etwa 20 Minuten. Zur Freude und Erleichterung von Thomas und Lucas Sperr, die aus Stuttgart angereist waren und zum gelungenen Werk dem Arbeitsteam unter der Leitung von Michael Hofmann von der Firma Schmidbauer GmbH Co.KG (Oberndorf) und natürlich sich gegenseitig zur problemlos gelungenen Aktion gratulieren konnten. Eine Gratulation dazu kam auch noch von Jochen Borg als Erster Bad Wildbader Bürgermeister-Stellvertreter.

Nebenbei: Auf der Straße transportiert und nicht auf den Schienen gefahren kam der Mitropa-Wagen deshalb, weil er auf dem Schienenweg eine TÜV-Zulassung benötigt hätte, was ein zusätzlicher Aufwand gewesen wäre.

Herausforderung „Jeder Einsatz dieser Art ist eine Herausforderung für uns“, betonte Michael Hofmann, der mit seinem Team schon bei der Übernahme des Flugzeugs „Landshut“ in Friedrichshafen im Einsatz war und in gewisser Regelmäßigkeit spektakuläre Aufgaben zu bewältigen hat.

Zuschauer Die Zahl der Zuschauer bei der Aufstellung der Mitropa-Wagens hielt sich in Grenzen. Nicht zuletzt wegen der Zeit am Morgen und der für Mitte April kühlen Temperaturen. „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Ich habe diese Woche freigenommen“, begeisterte sich eine Calmbacherin. Karl-Heinz Fröhlich (Bad Wildbad) sah in dem historischen Wagen eine für die Stadt Bad Wildbad touristische Attraktion und erinnerte sich an frühere Jahrzehnte, als noch Sonderzüge mit ähnlich großen und langen Wagen in die Kurstadt kamen und am Bahnhof abgestellt waren.

Fündig im Deutschen Dampflokomotiv-Museum

Idee

Schon beim Erwerb des Bad Wildbader Bahnhofsgebäudes hatten Thomas Sperr und sein Sohn Lucas die Idee, auf dem unbebauten Gelände neben dem Bahnhof einen historischen Speisewagen aufzustellen und diesen als spezielle Bad Wildbader Attraktion gastronomisch nutzen zu lassen. Fündig wurde Thomas Sperr im Internet und zwar im Deutschen Dampflokomotiv-Museum im bayerischen Neuenmarkt, wo der im Jahr 1933 in Betrieb genommene Mitropa-Speisewagen abgestellt war und die Absicht zum Verkauf signalisiert wurde. „Der muss weg“, sei dort die Vorgabe gewesen. „So haben wir diesen vor der Schrottpresse bewahrt“, betonte Thomas Sperr im Gespräch mit unserer Redaktion. Und zwar mit der Teilsanierung in Halle und jetzt mit der Aufstellung beim Bad Wildbader Bahnhof. Er sah den Übernahmezeitpunkt des Wagens in der Woche nach Ostern auch im Blick auf die Schulferien als den richtigen Zeitpunkt an und dankte allen beteiligten Behörden und insbesondere der Stadtverwaltung Bad Wildbad für die gute Zusammenarbeit bei der Abwicklung dieses Projektes.